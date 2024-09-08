Ари объяснил, почему сорвался трансфер воспитанника его клуба в «Крылья Советов»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал, почему не состоялся переход 23-летнего нападающего «Сеары» Эрика Пульги в «Крылья Советов».

— Кем из ваших игроков интересовались в России?

— Самые дорогие игроки на сегодняшний день — Эркулес, который играет в «Форталезе», и Эрик Пульга из «Сеары». «Крылья Советов» интересовались Эриком.

— Почему трансфер не состоялся?

— Этим летом они спрашивали о нем. Но он дорогой для них — 50 процентов прав принадлежат «Атлетико» (клуб Ари. — Прим. «СЭ»), а вторая половина — «Сеаре». «Сеара» назначает окончательную цену. На такой бюджет «Крылья» не рассчитывали. А эти игроки уже стоят по 4-8 миллионов евро.

— Несмотря на то что у клуба нет даже инвесторов, у вас есть доли прав на футболистов, которые потенциально могут приносить доход?

— Да, все верно.

38-летний футболист является владельцем и инвестором своего клуба.