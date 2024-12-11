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Ари — о словах Макгиди: «У меня не было проблем с лишним весом. Всегда быстро приходил в форму»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», а ныне спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» прокомментировал историю экс-полузащитника красно-белых Эйдена Макгиди о взвешиваниях при Валерии Карпине.

«После отпуска у футболистов обычно было по плюс 2 кг на весах. Но у меня особо не было проблем с лишним весом. Всегда быстро приходил в форму. Каким я помню Макгиди? Талантливый игрок и просто отличный друг!» — сказал Ари «СЭ».

В интервью «СЭ» Макгиди рассказал, что Ари просил отвлекать врача на взвешивании и сам называл число на весах.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Эйден Макгиди
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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