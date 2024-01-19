Ари: «Если бы Медведев показал неприличный жест мне, я сделал бы в матче с «Зенитом» именно то, что он показал»

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о неприличном жесте, который председатель правления «Зенита» Александр Медведев показал, упомянув спартаковцев.

Ари выступал за московскую команду с 2010 по 2013 год. Всего он провел 110 матчей за красно-белых, в которых забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

«Жест Медведева в адрес «Спартака», конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду. Как бы я отреагировал, если бы Медведев показал этот жест мне? В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал. Как действующего футболиста меня бы это сильно замотивировало и я бы забил как можно больше, чтобы одержать победу над «Зенитом», — цитирует Ари Sport24.

Ранее в соцсетях «Зенита» появился видеоролик, в котором Медведев во время диалога с полузащитником питерцев Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». После того как на видео обратили внимание СМИ, оно было удалено.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров. Красно-белые идут на пятой строчке с 30 очками.