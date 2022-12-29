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Сегодня, 16:53

Ари: «Переход РФС в Азию — очень плохое решение, это однозначно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Ари отреагировал на возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что Россия поедет на ЧМ-2026. УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся. У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном переходе РФС в АФК, состоится в пятницу, 30 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
РФС
УЕФА
ФИФА
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