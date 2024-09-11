Ари: «Я очень люблю болельщиков «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Ари в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча звезд красно-белых, приуроченного к 10-летию открытия домашнего стадиона клуба.

«Я очень люблю болельщиков «Спартака». Атмосфера на стадионе невероятная. Я давно не было в Москве, скучал по этому», — сказал Ари «СЭ».

В матче звезд команда Олега Романцева одержала победу над командой Деяна Станковича («красные») со счетом 3:2.

«Лукойл Арену» посетили более 30 тысяч болельщиков. Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».