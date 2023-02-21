Ари: «Малком и Клаудиньо правильно делают, получая паспорта РФ, но могут столкнуться с расизмом»

Уроженец Бразилии, бывший нападающий сборной России Ари поделился мнением о возможном получении футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Если цель получения паспорта — играть в сборной России, то это два футболиста, которые однозначно помогут команде в будущем. Правильно ли делают сами Малком и Клаудиньо? Да, абсолютно правильно. Я тоже получал российский паспорт, давно жил в России. Это прекрасная страна. Тем более в сборную Бразилии сейчас попасть сложно, здесь очень высокая конкуренция. В российской команде будет больше шансов играть.

Возможно, будет критика в их адрес. В моем случае были эпизоды расизма, даже в первом матче в России против «Зенита». Я через это прошел. Футбол — самое важное. Игроки все перетерпят. Главное играть и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021.