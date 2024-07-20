Ари: «Спартак» обязан бороться за титул в новом сезоне»

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о том, какой результат красно-белые должны показать в новом сезоне РПЛ.

«Спартак» обязан бороться за титул! Это великий клуб с традициями и историей, он всегда должен формировать команду для завоевания титулов. Надеюсь, что тренер сможет провести отличный сезон», — цитирует Ари Metaratings.ru.

В первом туре РПЛ-2024/25 московский клуб сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17.30 мск.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.