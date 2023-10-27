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РПЛ

27 октября, 20:46

Ари предложил Дзюбе перейти в его клуб в Бразилии и играть бесплатно

Руслан Минаев
Артем Дзюба и Ари.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари предложил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе перейти в бразильский клуб.

«Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты — лучшие нападающие России», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Бразилец добавил, что Дзюбе придется играть за клуб из Форталезы бесплатно. Также Ари пригласил в команду Дмитрия Тарасова и Юрия Газинского.

37-летний бразилец выступал в РПЛ с 2010 по 2018 год, играя за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Ари в этом сезоне провел за «Атлетико Сеаренсе» 19 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
РПЛ
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