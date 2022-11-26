Ари признался, что скучает по России

«Локомотива», «Краснодара», «Спартака» Ари рассказал, что скучает по России. Он признался, что его жизнь стала спокойнее после того, как он покинул Россию.

«Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив», нидерландский АЗ и другие команды. Последним клубом футболиста в России был «Краснодар», который он покинул по окончании сезона-2020/2021.