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Сегодня, 10:55

Ари признался, что скучает по России

Виктория Кравченко
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«Локомотива», «Краснодара», «Спартака» Ари рассказал, что скучает по России. Он признался, что его жизнь стала спокойнее после того, как он покинул Россию.

«Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив», нидерландский АЗ и другие команды. Последним клубом футболиста в России был «Краснодар», который он покинул по окончании сезона-2020/2021.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Ф1 (-1.5)

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