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Сегодня, 15:15

Ари — о Мусаеве: «Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Краснодара» Ари в интервью «СЭ» рассказал, чей тренерский стиль впечатляет его больше всех.

— Есть ли российский тренер, чей стиль работы вас особенно впечатляет?

— У каждого свой подход. Но ближе всех для меня Мурад Мусаев, с которым я поработал в «Краснодаре». С ним мы играли в очень интересный и красивый футбол — как «тики-така» Гвардиолы. Мне это нравилось. Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол.

— Мусаев — единственный, на кого хочется быть похожим?

— Скорее — перенять опыт. Но я не хочу быть на кого-либо похожим. Хочу быть лучшим, если стану тренером!

Ари. «Трачу на свой клуб 400 тысяч евро в год — российские клубы уже интересовались воспитанниками». Интервью Ари

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
ФК Краснодар
Мурад Мусаев

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