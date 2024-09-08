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Сегодня, 15:30

Ари: «Старшая дочь говорит со мной только по-русски»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал, на каком языке общается со своими детьми.

— Во время нашего разговора услышал, что ваши дети отлично общаются на русском языке.

— Моя старшая дочь, Ариане, говорит со мной только по-русски! Это хорошо, потому что так я точно не забуду язык. Я-то не очень хорошо говорю, а она и португальский, и русский отлично знает.

— Младшую дочь тоже учите говорить на обоих языках?

— Младшей, Анджелине, всего два года, но она говорит на португальском и чуть-чуть понимает по-русски.

— Ваша старшая дочь родилась в России?

— Обе родились в Бразилии. Было принципиально, чтобы роды прошли здесь и первое гражданство было бразильское. Потом уже обе дочери получили российское гражданство. Дети и моя супруга были в России совсем недавно. Летние каникулы у детей в Бразилии длятся всего один месяц — июль. Ариане скучает по подружкам, родственникам и русской еде. Но когда спрашиваем, где бы она хотела жить, однозначного ответа у нее нет.

Ари. «Трачу на свой клуб 400 тысяч евро в год — российские клубы уже интересовались воспитанниками». Интервью Ари

38-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)

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