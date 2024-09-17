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Сегодня, 16:08

Ари — о драке с Эменике на тренировке «Спартака»: «Не общались два дня, а потом помирились»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Ари в комментарии для «СЭ» рассказал, как подрался с экс-партнером по клубу Эммануэлем Эменике на тренировке.

Ранее бывший защитник красно-белых Евгений Макеев вспомнил данный инцидент в подкасте «Плохие футболисты».

«У нас действительно была драка с Эменика на тренировке. Это было смешно. Он назвал меня «шоколадкой». Я пошутил, назвал его «гориллой», а он воспринял это всерьез. Подрались и не общались два дня, а потом мы помирились. Он мой друг, отличный партнер, сейчас мы отлично общаемся», — сказал Ари «СЭ».

Ари выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Он провел 110 матчей, забил 29 голов и сделал 17 результативных передач. Футболист выступает в бразильском клубе «Атлетико Сеаренсе».

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.

Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)

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