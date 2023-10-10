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Сегодня, 22:07

Ари рассказал о намерении возглавить «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари заявил, что в следующем году планирует завершить карьеру профессионального футболиста.

«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история. Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу — у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

37-летний нападающий выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе» в лице президента и игрока клуба. В России он выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-cherez-god-zavershu-kar-eru-nameren-vozglavit-spartak/
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