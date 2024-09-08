Ари рассказал о приглашении «Спартака» на матч звезд в честь 10-летия «Лукойл Арены»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал, что прилетит в Россию в сентябре.

— Вы всегда тепло высказываетесь о России. Почему вы так полюбили эту страну?

— Я уже считаю себя русским. За годы, что я прожил в России, проникся страной и культурой. К тому же у меня появилась русская жена. Самая красивая девушка России! Несмотря на то что я лично не знаю президента и всю историю страны, я всегда тепло отношусь к русскому народу.

— Когда в последний раз были в России?

— Три года назад. Повторюсь, сейчас очень много дел, плюс я еще продолжаю играть. Ну и каникулы детей не всегда совпадают с моим отпуском. Сейчас, когда моя карьера подходит к завершению, возможно, буду чаще прилетать. Кстати, «Спартак» пригласил меня на гала-матч 11 сентября. У меня уже куплены билеты. Так что уже скоро прилечу в Москву!

11 сентября «Спартак» проведет матч с участием звезд красно-белых. Встреча будет посвящена 10-летию «Лукойл Арены».

Участие в матче примут бывший главный тренер клуба Олег Романцев, нынешний тренер Деян Станкович и экс-игроки Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и другие.

«Лукойл Арена» была открыта 5 сентября 2014 года.