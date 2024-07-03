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Сегодня, 04:51

Ари: «Крылья Советов» и «Торпедо» интересуются Эриком Пульгой из «Сеары»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари рассказал об интересе «Крыльев Советов» и «Торпедо» к Эрику Пульге из «Сеары».

«Крылья Советов» и «Торпедо» интересуются Эриком Пульгой из «Сеары» — они не так давно узнавали про него. Но это футболист для «Спартака» и «Зенита». «Сеара» просит за него большую сумму, поэтому только клубы с хорошей финансовой поддержкой могут позволить купить его.

Еще российские клубы интересуются Геркулесом из «Форталезы». Это два выпущенных из моего клуба игрока, способные играть в России. Их стоимость — 6-7 млн евро. «Спартаку» и «Зениту» стоит обратить внимание на этих футболистов, европейские клубы уже связываются по ним», — цитирует «РБ Спорт» Ари.

В этом сезоне бразильской серии B Пульга забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах. Геркулес в 12 играх бразильской Серии А забил 1 мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-kry-l-ya-sovetov-i-torpedo-interesuyutsya-e-rikom-pul-goj-iz-seary/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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