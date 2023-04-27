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Сегодня, 13:53

Ари: «Чемпионат в России не менее интересный, чем в Германии или Испании»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари ответил на вопрос корреспондента «СЭ», упал ли интерес к РПЛ после отстранения российских команд из еврокубков.

«Сейчас мне редко удается смотреть РПЛ, не так много времени. Я намного больше слежу за бразильским чемпионатом, чем за всеми остальными. Тут много сильных игроков. Но когда есть время, я смотрю чемпионат России. Для меня он не менее интересен, чем чемпионат Испании или Германии», — сказал Ари «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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