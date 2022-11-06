Ари: «С «Краснодаром» все сорвалось в последний момент. С «Химками» не сошлись по зарплате»

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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари в интервью Sport24 высказался о возможном возвращении в российскую премьер-лигу.
— Ваш последний матч в РПЛ был весной 2021 года. При этом вы признавались, что хотели бы вернуться в наш чемпионат. За эти полтора года варианты были?
— Сейчас конкретных предложений нет, а после моего последнего матча в России их было много. Меня хотел продлить «Краснодар», но в последний момент все сорвалось. Звали «Химки» — не сошлись по зарплате.
Прошло полтора года, и клубы могут сомневаться в моем физическом состоянии, ведь мне 36 лет, и я перенес несколько операций. Но я в отличной форме, готовлюсь к матчам бразильской серии С и еще покажу, что способен на многое.
Ари, у которого есть паспорт РФ, сейчас выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе» в качестве играющего президента клуба.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования