Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Ари: «Наверное, Дзюба и «Спартаку» мог бы быть полезен»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о переходе экс-форварда красно-белых Артема Дзюбы в «Акрон».

«Дзюба — отличный форвард. Он — очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артем в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», — приводит Legalbet слова Ари.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября на правах свободного агента. 36-летний россиянин подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.

В дебютном матче против «Химок» (3:0) в 8-м туре РПЛ нападающий вышел на замену во втором тайме и сделал результативную передачу.

Источник: Legalbet

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Беккер женился после выхода из тюрьмы
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Сегодня
Вчера
Неделя