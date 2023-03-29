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Ари: «Я считаю, что «Спартак» — самый популярный клуб России»

Мария Гусева
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Бывший нападающий клубов РПЛ Ари считает, что «Спартак» самый популярный клуб России.

«Я считаю, что «Спартак» — самый популярный клуб России, за него больше всех людей болеет в стране, — цитирует «РБ Спорт» Ари. — Народная команда! За них всегда болело и будет болеть много людей, потому что так сложилось исторически. «Зенит» в последние годы, конечно, достиг больших побед, но «Спартак» — клуб с большой историей, где много звезд и трофеев, поэтому Санкт-Петербургу еще далеко до Москвы. Чтобы понять разницу между уровнем клубов, приведу сравнение с европейскими командами: «Спартак» — «Аякс», а «Зенит» — ПСВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 20 матчах. «Спартак» занимает третье место с 40 очками.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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