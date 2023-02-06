Ари считает, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет

Бывший нападающий «Краснодара» Ари предположил, смог бы «Зенит» выиграть Лигу чемпионов, если бы российские клубы не были отстранены от участия в еврокубках.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку — это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» (2:0). Лучший результат сине-бело-голубых в Лиге чемпионов — стадия 1/8 финала. В плей-офф турнира «Зенит» выходил четыре раза — в 2012, 2013, 2014 и 2016 годах.