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Сегодня, 08:50

Ари сообщил, что сыграет за «Спартак» в матче звезд

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал, что приедет в Москву для участия в матче звезд, приуроченному к 10-летию стадиона московского клуба.

«Уже на этих выходных я приеду в Москву и сыграю за «Спартак» в матче звезд на «Лукойл Арене». Меня пригласили на это мероприятие, и я сразу же согласился — буду очень рад наконец-то вернуться в Россию», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Встреча пройдет в среду, 11 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Всего за красно-белых он провел 110 матчей, в которых отметился 29 голами и 17 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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