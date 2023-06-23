Ари сожалеет из-за поражения «Краснодара» в Суперфинале FONBET Кубка России

Бразильский экс-нападающий «Краснодара» Ари, имеющий российское гражданство, выразил сожаление из-за поражения черно-зеленых в суперфинале FONBET Кубка России.

«Краснодар» давно ждет титулы. Очень жалко, что они проиграли в Суперфинале Кубка России ЦСКА. Я видел, сколько всего Галицкий сделал для команды, для города. Я видел, как там все работают. Им нужны титулы как можно скорее", — приводит слова Ари Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).