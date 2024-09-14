Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:47

Ари: «Федун и Галицкий — большие молодцы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари, который сейчас является президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе», сравнил Леонида Федуна и Сергея Галицкого.

«Я теперь как президент команды понимаю, что это сложно. Нужно оставить много денег, чтобы сделать хорошую команду с качественной инфраструктурой. Так что Федун и Галицкий — большие молодцы.

Вот Галицкий сделал очень большой проект, где есть прекрасный стадион и много полей, плюс еще парк. Федун тоже многое здесь сделал, а на это ушло много времени. Я видел, как на месте стадиона «Спартака» было вообще все другое. Здесь все поменялось. Есть рядом квартиры — это очень круто. Так что я уже начинаю скучать и хочу здесь остаться», — цитирует Sport24 Ари.

Источник: Sport24
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Сегодня
Вчера
Неделя