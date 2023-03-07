Ари сравнил Широкова с Усманом Дембеле из «Барселоны»

Бывший нападающий сборной России Ари высоко оценил уровень экс-полузащитника «Зенита» Романа Широкова.

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня! Широков поиграл и в «Зените», и в «Спартаке», а когда перешел в «Краснодар», многие говорили, что он уже не сможет заиграть, якобы старый. В итоге Роман доказал, что необязательно быть быстрым футболистом, важно уметь видеть поле и отдавать передачи прямо в ноги, как это делал Широков. Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню — как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Широков завершил карьеру футболиста в 2016-м году. В понедельник, 6 марта «Сатурн» объявил о его назначении на пост генерального директора клуба. До этого 41-летний специалист работал спортивным директором в «Динамо» и «Химках».