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Сегодня, 18:00

Ари сравнил Широкова с Усманом Дембеле из «Барселоны»

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Бывший нападающий сборной России Ари высоко оценил уровень экс-полузащитника «Зенита» Романа Широкова.

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня! Широков поиграл и в «Зените», и в «Спартаке», а когда перешел в «Краснодар», многие говорили, что он уже не сможет заиграть, якобы старый. В итоге Роман доказал, что необязательно быть быстрым футболистом, важно уметь видеть поле и отдавать передачи прямо в ноги, как это делал Широков. Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню — как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Широков завершил карьеру футболиста в 2016-м году. В понедельник, 6 марта «Сатурн» объявил о его назначении на пост генерального директора клуба. До этого 41-летний специалист работал спортивным директором в «Динамо» и «Химках».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-shirokov-samy-j-sil-ny-j-rossijskij-futbolist-po-urovnyu-kak-usman-dembele/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Роман Широков
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