Ари уверен, что «Краснодар» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

Бывший форвард «Краснодара» Ари выразил уверенность, что клуб станет чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Чемпионом в этом сезоне РПЛ станет «Краснодар», в последнее время у них самые лучшие результаты. Думаю, мечта Галицкого сбудется и это будет счастье для всего клуба и города. Все в России привыкли к чемпионствам «Зенита», а «Краснодар» прервет его гегемонию», — приводит слова Ари Sport24.

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.