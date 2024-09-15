Ари уверен, что «Спартак» под руководством Станковича способен стать чемпионом России

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о возможном чемпионстве красно-белых под руководством Деяна Станковича.

«Конечно, нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки. Станкович? Он — топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Станкович возглавил «Спартак» в июне этого года. После восьми туров РПЛ московская команда с 15 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. Красно-белые одержали четыре победы, потерпели одно поражение и три раза сыграли вничью.