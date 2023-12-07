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РПЛ

7 декабря, 23:52

Ари заявил, что Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о президенте «быков» Сергее Галицком. Он отметил, что функционер помогает развиваться российскому футболу.

«Сергей Галицкий — лучший футбольный президент России. Можно сказать, что он — русский Флорентино Перес. Галицкий сделал для «Краснодара» даже больше, чем Перес для «Реала». Это президент, который помогает российскому футболу развиваться. Не стоит забывать, что он уже оказывает большую помощь и городу Краснодару. Что касается его политических качеств, то, считаю, Галицкий изменил бы Бразилию к лучшему как президент страны. Люди стали бы счастливее. Я с ним общался на эту тему, но он сказал, что уже староват для политики. Пусть развивает «Краснодар» дальше. Успехов ему от чистого сердца!» — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда начала выступать в РПЛ. На данный момент «быки» идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-galitskij-izmenil-by-braziliyu-k-luchshemu-lyudi-by-li-by-schastlivee/
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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