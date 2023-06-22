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Ари заявил, что готов рассмотреть предложения из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что готов рассмотреть предложения из России.

«Я уже думал про возращение в Россию, но это тяжело сделать, когда нет хорошего предложения. Я уже два года в Бразилии, моя семья уже адаптировалась здесь, у меня здесь бизнес. Если будет хорошее предложение, можно будет вернуться обратно в Россию. Я бы хотел показать, в какой я хорошей физической форме. Мне знаком чемпионат России. Еще три года я спокойно поиграл бы», — приводит слова Ари Metaratings.ru.

С февраля 2022 года Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе». В минувшем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года он получил российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/ari-esli-budet-khoroshee-predlozhenie-mozhno-budet-vernutsya-obratno-v-rossiyu-260710/
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