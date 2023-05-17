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17 мая, 13:00

Ари: «Россия стала частью моей жизни! Ни за какие деньги не отказался бы от российского паспорта»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Ари считает, что российские команды уже скоро могут вернуть в еврокубки.

«Я считаю, что российские клубы вернут в еврокубки только тогда, когда все происходящее сейчас в мире закончится. Думаю, уже скоро», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

Также он отметил, что ни за какие деньги не отказался бы от паспорта РФ.

«Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране! Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие деньги не отказался. Вперед, Россия!» — добавил Ари.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года он получил российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-rossiya-chast-moej-zhizni-ne-otkazalsya-by-ot-rossijskogo-grazhdanstva-za-polmilliona-evro/
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