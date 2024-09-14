Ари заявил, что уже не помнит сути конфликта с Павлюченко

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Ари прокомментировал ретро-матч, который клуб провел в честь 10-летия «Лукойл Арены» 11 сентября.

В этой встрече друг другу противостояли два состава легенд красно-белых под руководством Олега Романцева и Деяна Станковича. Победу со счетом 3:2 одержала команда Романцева.

«Такие матчи — просто топ. Я очень счастлив. Долго не видел друзей, с которыми играл. Сделали очень хорошее дело. Конфликт с Павлюченко? Я уже и не помню, что случилось. Это было очень давно. В футболе всегда так: сегодня можно драться, а завтра все забыть. Так что все нормально», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Россиянин бразильского происхождения выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год и провел 110 матчей, в которых забил 29 голов.