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Сегодня, 21:42

Афанасьев о «Зените»: «Может, они уже короны надели, думают, что выиграли чемпионат»

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Бывший игрок «Зенита» Аркадий Афанасьев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Динамо».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Конечно, чемпионская гонка не завершена. «Зенит» мог и выиграть у «Рубина» последний матч чемпионата, не было у казанцев преимущества. Думаю, в плане амбиций «Зенита» все покажет игра в Москве против «Динамо». Если они сыграют так же, как в последних матчах, тренеру Семаку надо уже думать: то ли неправильная подготовка, то ли психология. Может, они уже короны на головы надели, думают, что выиграли чемпионат в шестой раз подряд. Хотя он еще не завершен. Такое тоже может быть», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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