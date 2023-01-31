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Афанасьев: «Не представляю, на какой позиции Малком играл бы в «ПСЖ»

Афанасьев заявил, что Малкому было трудно проявить себя в «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев заявил, что Малкому было трудно проявить себя в «ПСЖ».

«Я думаю, «Зениту» с Малкомом лучше, чем без него. Хотя чемпионат России они и без бразильца выиграют. Команда — сильная по нашим меркам. Конечно, если сравнивать Малкома с Халком, то Халк выше по уровню мастерства. Малком — это уровень Данни. Он помогает, но не такой уже стержень «Зенита», какими были Халк, Витсель. Если бы Малком играл на чемпионате мира в составе сборной Бразилии, проявил там себе, о нем можно было бы говорить как о звезде. У «ПСЖ» в атаке такая тройка — Месси, Неймар, Мбаппе. Я даже не знаю, где бы там Малком играл. Все позиции заняты. Наверное, бразилец сам не захотел в «ПСЖ» ехать, чтобы сидеть на «банке». Здесь он хоть играет, а там, как он будет со звездами бороться?» — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arkadij-afanas-ev-ne-predstavlyayu-na-kakoj-pozitsii-malkom-igral-by-v-pszh/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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21%

2.17

Ф2(-1.5)

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1.85
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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