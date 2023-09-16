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Аркиарена: «У меня нет сомнений в том, что Давила сможет заиграть в ЦСКА. Он очень талантливый футболист»

Алина Савинова
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Чилийский полузащитник «Сан-Маркоса» Микель Аркиарена поделился мнением своем соотечественнике Викторе Давиле, который летом перешел в ЦСКА.

«Когда мы вместе играли за «Уачипато», я был гораздо старше Виктора. Он мне запомнился, как очень талантливый и техничный футболист. Его, в первую очередь, выделяло то, что Виктор, когда был совсем молодым по возрасту, казался взрослым. Я редко встречал таких молодых людей, он уже тогда знал, что хочет и был очень сосредоточен на результате», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Аркиарены.

Также он предположил, сможет ли Давила заиграть в России.

«Если брать только футбольные моменты, то у меня нет сомнений в том, что он сможет заиграть в ЦСКА. Я был рад, когда он все-таки перебрался в Россию. Важно, чтобы коллектив его принял хорошо. Мы пока не общались с ним после перехода, я надеюсь, что скоро поздравлю его с забитым голом», — добавил Аркиарена.

25-летний Давила присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. Контракт чилийца с армейцами рассчитан на 4 года с опцией продления на год. Он провел 3 матча за московский клуб в чемпионате России, пока не отличившись результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005337189_arkiarena_davila__talantlivyiy_i_tehnichnyiy_futbolist_on_smojet_zaigrat_v_cska
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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