Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:05

Директор «Балтики» — о Кубке России: «Обменял бы финал на выживание в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян допустил, что успешное выступление в FONBET Кубке России помешало клубу сохранить место в РПЛ.

«Сколько энергии и эмоций будет у команды, заранее не знаешь. Думаешь, их хватит, — и идешь к обеим целям. Да, если бы можно было отмотать время, наверное, мы бы, возможно, что-то поменяли. Но осознанно проиграть кубковый матч? Это надо либо выпускать очевидный резерв, либо просто выходить спустя рукава. Оба варианта были нереализуемы. У игроков ротации пошли травмы. Игнашевич использовал в том числе и игроков основы, дозируя их игровое время.

«Если бы не участвовали в Кубке, закончили бы лучше в РПЛ» — такие мысли возникали. Но это лишь допущение. Обменял бы путь до финала в Кубке на выживание? Конечно. Выиграть трофей можно и через год. А сейчас мы откатываемся назад и теряем в лучшем случае два года. Даже если сразу вернемся, должны будем заново вкатиться в РПЛ», — приводит слова Маргаряна Sport24.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. В финале Кубка России команда проиграла «Зениту» (1:2).

Источник: Sport24
Футбол
ФК Балтика
1
Обсудить
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Локомотива»: только Баринов и Миранчук проголосовали не за Глушенкова
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Арбитр Карасев рассказал, что у него не было контактов с УЕФА в 2024 году

Гойкович: «Принял решение уйти из «Оренбурга» еще в первой части сезона»