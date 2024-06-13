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Сегодня, 11:27

Директор «Балтики» — о продаже Мусаева ЦСКА: «Сумма выкупа 30 миллионов рублей — шок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о своем реакции на уход из клуба нападающего Тамерлана Мусаева. 22-летний футболист зимой перешел в ЦСКА.

«Моя реакция на сумму выкупа Мусаева за 30 миллионов рублей? Шок. Звоню своему уже бывшему гендиректору «Балтики» Волженкину: «Как так? Почему? Как это возможно?» Не буду раскрывать всех деталей, но состоялся неприятный разговор. Эта сумма не то что ниже рынка — она кратно ниже. Говорю так потому что, работая в Нижнем и «Динамо» пытался узнать о доступности Мусаева. И цифры, которые я слышал, были существенно выше 30 миллионов. Как спортивный директор, зная эти цифры, может предлагать контракт с такой низкой суммой выкупа?» — приводит слова Маргаряна Sport24.

Также Маргарян отметил, что у «Балтики» не было ни единого шанса удержать Мусаева.

«ЦСКА уведомил нас о том, что договорился с Тамерланом о трансфере за указанную в контракте сумму. «Балтике» нужно было уговорить игрока не идти в ЦСКА. У предыдущего спортивного директора был шанс это сделать, у меня — нет», — сказал Маргарян.

За ЦСКА в минувшем сезоне Мусаев провел 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе «Балтики» футболист в сезоне-2023/24 сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Sport24
Тамерлан Мусаев
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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