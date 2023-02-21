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Сегодня, 10:53

Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не собирается переходить в «Галатасарай».

Сегодня, 21 февраля инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год.

В понедельник, 20 февраля пресс-служба «Динамо» опровергла информацию о желании Захаряна перейти в «Галатасарай».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 он провел за бело-голубых 22 матча, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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