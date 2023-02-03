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Захарян: «Я с детства за Роналду, но когда Португалия вылетела с ЧМ-2022, начал болеть за Аргентину»

Захарян рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022 в Катаре
Виталий Косик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я с детства за Криштиану Роналду, так что болел за него. Но там тренер начудил, и Португалия быстро вылетела. Потом я за Аргентину болел. Хотелось, чтобы Месси выиграл, к тому же он отлично провел этот чемпионат мира», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

На ЧМ-2022 37-летний Криштиану Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил 1 гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://fcdm.ru/news/arsen-zaxarian-v-interviu-evgenii-medvedevoi-na-pole-vse-ravno-sderzivaiu-emocii-inace-mozno-legko-poimat-diskvalifikaciiu
Арсен Захарян
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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