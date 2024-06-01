«Арсенал» и «Пари НН» назвали стартовые составы на второй стыковой матч

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Пари НН» на второй стыковой матч за право на участие в РПЛ в следующем сезоне.

Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Арсенал»: Кокарев, Ботака-Иобома, Суханов, Большаков, Коротков, Шевченко, Макаров, Гелоян, Кайнов, Попов, Окоронкво.

«Пари НН»: Нигматуллин, Боженов, Стаматов, Каккоев, Тихий, Александров, Царукян, Ермаков, Калинский , Трошечкин, Зе Турбо.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Пари НН».