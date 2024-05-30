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Сегодня, 18:00

«Арсенал» — «Пари НН»: дата и время ответного стыкового матча РПЛ — ФНЛ

«Арсенал» дома примет «Пари НН» в ответном матче стыков РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты тульского «Арсенала».
Футболисты тульского «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал» Тула
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1 июня в Туле «Арсенал» на одноименном стадионе дома сыграет с «Пари НН» в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ по итогам сезона-2023/2024. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

29 мая в Нижнем Новгороде «Арсенал» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в первом матче стыков РПЛ — ФНЛ. В составе гостей голы забили Максим Кайнов и Эрвинг Джо Ботака-Иобома.

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками по итогам сезона 2023 / 2024.

«Арсенал» под руководством Александра Сторожука стал четвертым в Мелбет-Первой лиге с 55 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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