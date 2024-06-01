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Сегодня, 20:00

«Пари НН» обыграл «Арсенал» и остался в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал» — «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» на выезде победил тульский «Арсенал» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 — 2:0.

Счет на 18-й минуте открыл Кирилл Боженов. На 58-й минуте преимущество нижегородцев удвоилось благодаря автоголу Эрвинга Ботака-Иобома.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

В первом матче «Пари НН» уступил со счетом 1:2. По сумме двух матчей команда Илича выиграла противостояние и сохранила место в РПЛ. «Арсенал» в следующем сезоне продолжит выступать в первой лиге.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:2
Пари Нижний Новгород

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ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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