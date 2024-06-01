«Арсенал» сыграет с «Пари НН» в ответном стыковом матче в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первой игре победу одержал тульский клуб — 2:1. Нижегородская команда в премьер-лиге финишировала на 13-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял четвертое место в первой лиге.