Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 июля 2017, 19:10

"Арсенал" подписал сербского экс-хавбека "Осасуны"

Зураб ТОДУА
Telegram Дзен

Полузащитник "Осасуны" Горан Чаушич стал игроком "Арсенала", информирует пресс-служба туляков. Соглашение сторон рассчитано на два года.

25-летний хавбек является воспитанником "Црвены Звезды". Чаушич также выступал за "Рад", "Эскишехирспор" и "Манисаспор". В прошлом сезоне серб провел в составе "Осасуны" 26 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и дважды ассистировал партнерам.

Горан Чаушич
ФК Арсенал (Тула)
ФК Манисаспор
ФК Осасуна
ФК Рад
ФК Црвена Звезда
ФК Эскишехирспор
0
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Непомнящий: "Дзюбе подойдет "Томь". Шутка"

Сергей Прядкин: "Может, стоит сделать шаг назад и сократить два-три клуба?"