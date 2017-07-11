"Арсенал" подписал сербского экс-хавбека "Осасуны"

11 июля 2017, 19:10
Полузащитник "Осасуны" Горан Чаушич стал игроком "Арсенала", информирует пресс-служба туляков. Соглашение сторон рассчитано на два года.
25-летний хавбек является воспитанником "Црвены Звезды". Чаушич также выступал за "Рад", "Эскишехирспор" и "Манисаспор". В прошлом сезоне серб провел в составе "Осасуны" 26 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и дважды ассистировал партнерам.
11 июля ПФК "Арсенал" подписал контракт с полузащитником Гораном Чаушичем.https://t.co/etPKPhZedK pic.twitter.com/cK2cqQsHU5– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 11 июля 2017 г.