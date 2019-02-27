"Арсенал" показал фото поля в Туле: "Мы были готовы проводить игру 2 марта

Официальный Твиттер "Арсенала" опубликовал фото поля, которое было признано непригодным для проведения матча 18-го тура чемпионата России между тульской командой и ЦСКА. Встреча состоится 2-го марта в Грозном.

– Мы могли бы и 2 марта принять игру! – написал "Арсенал" в своем Твиттере.

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