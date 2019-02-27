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27 февраля 2019, 14:38

"Арсенал" показал фото поля в Туле: "Мы были готовы проводить игру 2 марта

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Официальный Твиттер "Арсенала" опубликовал фото поля, которое было признано непригодным для проведения матча 18-го тура чемпионата России между тульской командой и ЦСКА. Встреча состоится 2-го марта в Грозном.

– Мы могли бы и 2 марта принять игру! – написал "Арсенал" в своем Твиттере.

Как выглядит поле в Туле. Видео подготовки стадиона к матчу "Арсенал" – ЦСКА

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Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
02 мар, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Арсенал Т
2:0
ЦСКА

 

ФК Арсенал (Тула)
ФК ЦСКА (Москва)

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