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20 октября, 23:18

Логашов: «Химки» набрали воздуха, чтобы потом спуститься в яму»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Химок» Арсений Логашов отреагировал на победу подмосковного клуба над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

«Химки» наконец-то что-то показали. Мирзов играл, Бакаев два забил. Думаю, что «Химки» чуть воздуха набрали, но только чтобы потом опять в яму спуститься», — цитирует Логашова «РБ Спорт».

«Химки» с 11 очками располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ 27 октября красно-черные сыграют против московского «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Арсений Логашов
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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