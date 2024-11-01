Логашов: «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать»

Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился мнением о предстоящем матче ростовской команды против московского «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

«Интересная игра, конечно, но «Ростов» за последние шесть туров три гола забил. «Динамо» наоборот больше. Они проигрывают только лидерам чемпионата: «Краснодару», ЦСКА, «Зениту». А «Ростов» и «Акрону» может проиграть. Не знаю, ситуация не радужная.

Нет ли ощущения, что у желто-синих после этого матча продлится серия без побед? Вообще, конечно, есть. Из-за того, что «Динамо» играет в сильно атакующий футбол, при этом много пропускает, но «Ростов» мало атакует, чтобы много забивать», — цитирует «РБ Спорт» Логашова.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в пятницу, 1 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.