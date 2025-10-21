Видео
21 октября, 16:30

Экс-игрок сборной России Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Арсений Логашов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возобновлении карьеры игрока.

«Я уже давно не получаю удовольствия от футбола. Если раньше была Медиалига с достаточно свободным графиком, то сейчас все эти медиалиги — профессиональный спорт. Чтобы поддерживать форму, я бегаю с ребятами, которым ничего уже не надо доказывать, никто тебя не будет бить по ногам. А здесь такой момент, что в таком соревновательном футболе я уже не получу удовольствия», — сказал Логашов «СЭ».

Логашов выступал за «Ростов», «Локомотив», «Химки», «Анжи», «Факел», «Тосно», «Балтику» и «Кубань». Он играл в юношеской сборной России и провел один матч за взрослую. Сейчас экс-футболисту 34 года.

4

  • M. CA

    другой вопрос: а кому это нужно и интересно? Зачем такие новости вообще печатать?

    22.10.2025

  • M. CA

    ну раз сыграл, то де-факто - экс игрок сборной. тут не подкопаешься

    22.10.2025

  • Valeri

    Побегал по клубам, нигде не закрепился.

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Какие громкие слова - экс-игрок сборной,аж целый один матч сыграл,точнее целых 60 минут :)

    21.10.2025

    Арсений Логашов
