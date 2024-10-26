Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:20

Арсений Логашов: «У «Зенита» посильнее коллектив, чем у «Локомотива»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-зелеными.

«Наверное, «Зенит» в любой игре всегда будет фаворитом, не важно, с кем — с «Краснодаром», «Локомотивом». Не знаю, как на «Локомотиве» скажется последняя неудачная игра с «Химками»: ребята молодые, как они пережили это поражение. Важно понимать, с каким настроем они выйдут. В принципе, линия атаки, полузащиты, обороны у «Локомотива» хорошие. Если сравнивать по именам, то у «Зенита», конечно, посильнее коллектив», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.

Источник: «РБ Спорт»
Арсений Логашов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Семак дал отдых, Галактионов нагрузил — чья стратегия сработает? «Краснодар» повторит достижение «Зенита»? Сохранит ли Рахимов пост? Интриги 13-го тура РПЛ
РПЛ, 13-й тур, расписание и результаты: ЦСКА — «Факел», «Ростов» — «Ахмат» и другие матчи
ЦСКА — «Факел»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Максим Боков: «Ростов» и «Ахмат» порадуют болельщиков хорошей игрой»
«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
В «Акроне» довольны летними трансферами клуба
Сегодня
Вчера
Неделя