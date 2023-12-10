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Сегодня, 15:05

Аршавин — о Матче звезд РПЛ: «Допускаю, что захотят сделать»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» отметил, что в РПЛ будет проблематично проводить Матчи звезд, как в КХЛ.

— Стоит ли поучиться у РПЛ проводить такие матчи звезд, как в КХЛ?

— В футболе все немного иначе. Я думаю, такие идеи были. В футболе немного другой календарь, и во всех этих промежутках либо матчи сборной, либо подготовка к международным турнирам. В конкретной ситуации, которая у нас сложилась, я допускаю, что захотят сделать. Да и возможности для этого будут. РФС сейчас наоборот, мне кажется, матчи легенд делает, сейчас будет Кубок России. Матчи обставляются здорово. Последний матч, когда сборная играла с Кубой, я думаю, был для многих большим праздником. Люди, которые посетили матч в Волгограде, долго будут вспоминать. Я думаю, в этом плане обертка у футбола продвинулась и не уступает даже тому, что мы видим здесь.

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Андрей Аршавин стал помощником Андрея Разина в команде Дивизиона Харламова.

Андрей Аршавин. «С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ

Андрей Аршавин
Футбол
Хоккей
КХЛ
РПЛ
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