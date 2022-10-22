Аршавин: «Хотел бы, чтобы сын занимался в академии «Зенита», но ему уже промыли мозги в «Спартаке»

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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, как его сын Арсений занимается в академии «Спартака».
— Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался, — приводит слова Аршавина Sport24. — Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера.
— Хотели бы, чтобы он занимался в зенитовской школе?
— Да, хотел бы — но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец.
10-летний Арсений, сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, занимается в академии «Спартака» с 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования