Аршавин — об интриге в прошлом сезоне РПЛ: «Хватит, дверка закрывается»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о гегемонии сине-бело-голубых в российском футболе.

«Мы такой подарок сделали в прошлом сезоне — вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается! Вижу ли я, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»? Пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Также клуб из Санкт-Петербурга стал победителем FONBET Кубка России и Суперкубка страны.