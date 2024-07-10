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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о гегемонии сине-бело-голубых в российском футболе.
«Мы такой подарок сделали в прошлом сезоне — вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается! Вижу ли я, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»? Пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Также клуб из Санкт-Петербурга стал победителем FONBET Кубка России и Суперкубка страны.